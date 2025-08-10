  2. জাতীয়

আটাব অফিসে তালা, ঢুকতে পারেননি প্রশাসক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০০ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
আটাব অফিসে তালা, ঢুকতে পারেননি প্রশাসক
তালাবদ্ধ আটাব অফিস

তালাবদ্ধ থাকায় অফিসে ঢুকতে পারেননি ট্রাভেল এজেন্টদের শীর্ষ সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশের (আটাব) নবনিযুক্ত প্রশাসক মোতাকাব্বীর আহমেদ।

রোববার (১০ আগস্ট) সকালে আটাবের সাবেক নেতা হায়াতুন্নবী মজুমদারের নেতৃত্বে কয়েকজন সাধারণ সদস্য অফিসের নিচে অবস্থান নেন প্রশাসকের প্রবেশ ঠেকাতে। ১০-১৫ মিনিট পর তারা সরে গেলেও তালা খোলা হয়নি।

এদিন বাহার আলম মজুমদার ও একরামুল হকসহ একাধিক এজেন্ট মালিক প্রশাসককে স্বাগত জানানোর জন্য কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন। তাদের অভিযোগ, কিছু কুচক্রী মহল প্রশাসকের নিয়োগ বাতিল চাচ্ছে, কারণ প্রশাসক বসলে নির্বাচনে স্বচ্ছতা আসবে এবং আর্থিক অনিয়ম তদন্ত হবে।

সরকারের নিয়োগকৃত প্রশাসকের দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া আইনত অপরাধ বলে মন্তব্য করেছেন উপস্থিত সাধারণ এজেন্ট মালিকরা। তারা দ্রুত তালা খুলে প্রশাসককে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে প্রশাসক মোতাকাব্বীর আহমেদ বলেন, অফিস তালাবদ্ধ রয়েছে। সচিবের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেবো। আশা করি দ্রুত সমস্যা সমাধান হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গত ৪ আগস্ট আটাবের কার্যনির্বাহী কমিটি বিলুপ্ত করে মোতাকাব্বীর আহমেদকে প্রশাসক নিয়োগ দেয়। তাকে ১২০ দিনের মধ্যে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

এমএমএ/ইএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।