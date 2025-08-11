  2. জাতীয়

জামায়াত আমিরকে দেখতে গেলেন নিরাপত্তা উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৮ এএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
জামায়াত আমিরকে দেখতে গেলেন নিরাপত্তা উপদেষ্টা

 

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের পক্ষ থেকে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান।

রোববার (১০ আগস্ট) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে জামায়াত। এতে আরও বলা হয়, জামায়াত আমিরের সঙ্গে দেখা করে চিকিৎসার সার্বিক বিষয়ে খোঁজখবর নেন এবং তাঁর সুস্থতা কামনায় দোয়া করেন খলিলুর রহমান।

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমানের এ আন্তরিকতায় কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী।

