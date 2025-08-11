৩০টি লোকোমোটিভ কিনবে রেলওয়ে, যাচাই-বাছাইয়ে কমিটি

৩০টি লোকোমোটিভ কিনবে রেলওয়ে, যাচাই-বাছাইয়ে কমিটি
বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৩০টি মিটারগেজ লোকোমোটিভ ক্রয়ের খসড়া স্পেসিফিকেশন (পরিচালন ক্ষমতা) যাচাই-বাছাই করতে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উক্ত স্পেসিফিকেশন নিয়ে ওঠা বিভিন্ন আলোচনা ও সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
রোববার (১০ আগস্ট) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা (সিনিয়র তথ্য অফিসার) রেজাউল করিম সিদ্দিকীর পাঠানো এক বার্তায় এই তথ্য জানানো হয়।
সড়ক পরিবহন এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা) ড. শেখ মইনউদ্দিনকে ওই কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে। আর সদস্য সচিব করা হয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালককে (রোলিং স্টক)।
অন্য সদস্যরা হলেন-বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রকৌশল বিভাগের একজন অধ্যাপক। প্রয়োজন অনুযায়ী কমিটি সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে বলেও প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে।
চট্টগ্রাম-দোহাজারী মিটারগেজ রেলপথকে ডুয়েলগেজ রেলপথে রূপান্তর’ প্রকল্পের আওতায় এ ৩০টি মিটারগেজ লোকোমোটিভ ক্রয় কার্যক্রম চলছে। প্রকল্পের অংশ হিসেবে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ একটি খসড়া স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করে। তবে সেটি নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে।
খসড়া স্পেসিফিকেশনের বৈধতা ও মান যাচাই করে একটি উন্মুক্ত, স্বচ্ছ এবং প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতেই এই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।
কমিটি প্রস্তুতকৃত খসড়া স্পেসিফিকেশন যাচাইয়ের সময় লোকোমোটিভ ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশের কর্মক্ষমতা, আধুনিক প্রযুক্তি, জ্বালানি দক্ষতা, খুচরা যন্ত্রাংশের সহজলভ্যতা, আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা এবং বাংলাদেশের পরিবেশে উপযোগিতা ইত্যাদি বিবেচনায় নেবে।
গঠিত কমিটি আগামী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করবে বলেও জানানো হয়েছে।
এনএস/জেএইচ/জেআইএম