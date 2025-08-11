ফটিকছড়িতে কবিরাজ হত্যার মূল আসামি গ্রেফতার

ফটিকছড়িতে কবিরাজ হত্যার মূল আসামি গ্রেফতার
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে কবিরাজ আবুল মনসুর হত্যাকাণ্ডে জড়িত মূলহোতা আবু মুছাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার বিকেলে ফটিকছড়ি থানার ফটিকছড়ি পৌরসভাস্থ আন্ডা মার্কেট এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
রোববার (১০ আগস্ট) বিকেলে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ। গ্রেফতার আবু মুছা ফটিকছড়ি উপজেলার ভূঁজপুর থানার হারুয়ালছড়ি মুসলিম পাড়া গ্রামের আহমদ ছফার ছেলে।
এর আগে ৮ আগস্ট ফটিকছড়ি পৌরসভার উত্তর রাঙ্গামাটিয়া আদর্শ গ্রামের বসতঘর থেকে হত্যাকাণ্ডের শিকার আবুল মনসুরের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ সময় মরদেহের দেহ থেকে মাথা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে ওইদিনই ফটিকছড়ি থানায় মামলা হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া হাটহাজারী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কাজী মো. তারেক আজিজ বলেন, গত ৬ আগস্ট রাত ৯টার দিকে ধৃত আসামিসহ আরও একজন ব্যক্তি মোটরসাইকেলযোগে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়ার নাম করে ভিকটিমের ঘরে যায়। পরে তাকে সুযোগ বুঝে ধারালো দা দিয়ে গলা কেটে হত্যা করে।
মূলত, নিহত কবিরাজ বানটোনা করে ও অন্যান্যভাবে তাদের (আসামি) পরিবারের সদস্যদের শারীরিক ক্ষতি ও ব্যবসায়িক ক্ষতি করায়, ক্ষোভ থেকে পরিকল্পিতভাবে কবিরাজের শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে হত্যা করা হয়। আসামিদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান তিনি।
