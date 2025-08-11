  2. জাতীয়

ওসি প্রদীপের ফাঁসির তারিখ দ্রুত ঘোষণার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:২৫ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
ওসি প্রদীপের ফাঁসির রায় দ্রুত কার্যকরে নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করতে সরকারের কাছে চূড়ান্ত দাবি জানানো হয়েছে। এক্স-ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশন নামের সংগঠন দ্রুত ফাঁসির রায় কার্যকর না হলে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারিও দিয়েছে।

সোমবার (১১ আগস্ট) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক্স-ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ওসি প্রদীপের ফাঁসি কার্যকরের তারিখ ঘোষণার দাবিতে এক সংবাদ সন্মেলনে এই হুঁশিয়ারি দেয়।

লিখিত বক্তব্যে এক্স-ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি লেফটেন্যান্ট সাইফুল্লাহ খাঁন সাইফ (অব.) বলেন, মেজর সিনহা হত্যার প্রধান আসামি ওসি প্রদীপের ফাঁসির রায় ঘোষিত হয়েছে বহু আগেই। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফাঁসি কার্যকরের তারিখ ঘোষণা হয়নি-এটা কেবল বিলম্ব নয়, এটা ন্যায়বিচারের অপমান। শহীদের আত্মার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা আর জাতির সঙ্গে প্রহসন।

তিনি বলেন, প্রদীপের মতো একজন দাগী খুনির ফাঁসি কার্যকরে সরকারের এই দীর্ঘসূত্রতা কি বার্তা দিচ্ছে? যে অপরাধীরা রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ছত্রছায়ায় থাকলে বিচার এড়িয়ে যেতে পারে? এই বিলম্ব শুধু ভুক্তভোগীর পরিবার নয়-আমাদের সেনাবাহিনী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং সাধারণ মানুষের মনোবলকে আঘাত করছে।

এতে আরও বলা হয়, আমরা এক্স-ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশন স্পষ্টভাবে জানাচ্ছি-এই বিলম্ব আর চলবে না। সরকারের কাছে চূড়ান্ত দাবি জানাই-প্রদীপের ফাঁসির কার্যকরের নির্দিষ্ট তারিখ অবিলম্বে ঘোষণা করতে হবে। অন্যথায়, আমরা আরও কঠোর কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য হবো।

তিনি বলেন, ন্যায়বিচার শুধু আদালতের রায়ে নয়, তার বাস্তবায়নে প্রমাণিত হয়। আর যদি সেই বাস্তবায়ন না হয়-তাহলে তা হবে জনগণের প্রতি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ।

রায় কার্যকরে বিলম্বের কারন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে সাইফুল্লাহ খাঁন সাইফ বলেন, আমি মনে করি এটা প্রশাসনিক দুর্বলতা। অথবা বহির্বিশ্বের কোন এক ধরনের প্রেসার আসতেছে, যার কারণে আদালতের রায় দেয়ার পর একটি চিঠি টাইপ করতে দুই মাসের বেশি সময় পার করে দেয়া হয়েছে। এই জন্য আমি মনে করি যে, বর্তমান সরকারের প্রশাসনিক যে কাঠামোগত পদ্ধতি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে এই বিচারের রায় কার্যকর হতে বিলম্বিত হচ্ছে।

লেফটেন্যান্ট মেহেদী হাসান বলেন, আমরা বিশ্বাস করি যে এখন বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন। বিশ্বাস করতে চাই কিন্তু মাঝে মধ্যে বিচারপতিদের কথা শুনলে মনে হয় যে, বিচার বিভাগ এখনো স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র হতে পারেনি। সরকারকে আহ্বান করবো যে বিচার বিভাগকে স্বাধীন করে তাদের মতো কাজ করতে দেওয়া উচিত।

এসময় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ হিট ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নুরুল্লাহ আলামিনসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

