মঙ্গলবার যুব দিবস
যুব পুরস্কার পাচ্ছেন ২০ সফল আত্মকর্মী ও যুব সংগঠক
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবসে পুরস্কার পাচ্ছেন ২০ জন সফল আত্মকর্মী ও যুব সংগঠক। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) এই দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে তাদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। সোমবার (১১ আগস্ট) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) গাজী মো. সাইফুজ্জামান এ তথ্য জানান। এসময় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম উপস্থিত ছিলেন।
মহাপরিচালক বলেন, জাতীয় আন্তর্জাতিক যুব দিবসের যুব কার্যক্রমে অসামান্য অবদানের জন্য সফল আত্মকর্মী ও সফল যুব সংগঠন ক্যাটাগরিতে মোট ২০টি যুব পুরস্কার দেওয়া হবে।
মোট দুটি ক্যাটাগরিতে ২০টি পুরস্কার দেওয়া হয়। সফল আত্মকর্মী ক্যাটাগরিতে ১৪টি পুরস্কার। এর মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীর জন্য তিনটি (এর মধ্যে কমপক্ষে একজন হবেন নারী), প্রতি বিভাগ থেকে একটি করে মোট ৮টি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী একটি, ট্রান্সজেন্ডার একটি এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বা অটেস্টিক ক্যাটাগরিতে একটি পুরস্কার দেওয়া হবে।
অন্যদিকে যুব সংগঠক ক্যাটাগরিতে ছয়টি পুরস্কার দেওয়া হবে। এর মধ্যে যুব সংগঠকদের মধ্য থেকে জাতীয় পর্যায়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীর জন্য তিনটি (এর মধ্যে কমপক্ষে একজন হবেন নারী), ট্রান্সজেন্ডার একটি, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বা অটেস্টিক একটি এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ক্যাটাগরিতে একটি পুরস্কার দেওয়া হবে।
পুরস্কার হিসেবে চেক বা প্রাইজবন্ড, ক্রেস্ট ও সনদপত্র দেওয়া হবে জানিয়ে মহাপরিচালক বলেন, জাতীয় পর্যায়ে প্রথম পুরস্কার দেড় লাখ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার এক লাখ ২৫ হাজার টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার এক লাখ টাকা। বিভাগীয় পর্যায়ে পুরস্কার ৭৫ হাজার টাকা করে।
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবসের কর্মসূচি
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় ১২ আগস্ট মঙ্গলবার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপন করা হবে। এ বছর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়- প্রযুক্তি নির্ভর যুবশক্তি/বহু প্রার্থী অংশীদারত্বে অগ্রগতি।
গাজী মো. সাইফুজ্জামান বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৮ থেকে ৩৫ বছরের যুবদের বিগত এক বছরে ২ লাখ ৭১ হাজার ৭১৯ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে ৪ হাজার ৯৮৫ জন যুবকে (২ হাজার ৫৩৪ জন যুব ও ২ হাজার ৪৫১ জন যুবনারী) ৪৭ কোটি ২৬ লাখ ১৪ হাজার টাকা যুব ঋণ দেওয়া হবে। সড়কের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ট্রফিক পুলিশের সহযোগী হিসেবে কাজ করার জন্য এক হাজার ৭৬ জন যুবকে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ঢাকাসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারুণ্যের উৎসব পালন করা হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আত্মকর্মী, উদ্যোক্তা, প্রশিক্ষণার্থী ও স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মাধ্যমে ৬৪ জেলায় ৬৪ টি খাল/জলাশয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুব শক্তিকে সম্পদে পরিণত করতে দেশের ৬৪টি জেলায় ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ, পরিবেশবান্ধব বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন, মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। বিগত ছয় মাসের মধ্যে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মে না থাকা ৯ লাখ বেকার যুবকে প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।
১২ আগস্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে দিনের শুরুতে সকাল সাড়ে ৭টায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, যুব সংগঠন, আত্মকর্মী, প্রশিক্ষণার্থী, যুব উদ্যোক্তা ও সুধীজনের অংশগ্রহণে যুব র্যালি বের করা হবে। র্যালিটি জাতীয় জাদুঘরের সামনে থেকে শুরু হয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে শেষ হবে।
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সকাল ১০টায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে হবে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।
