ঢাকায় হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেটকারে মিললো ২ মরদেহ

ঢাকায় হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেটকারে মিললো ২ মরদেহ
রাজধানীর মৌচাকে একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেটকারের ভেতরে দুজনের মরদেহে পাওয়া গেছে।
সোমবার (১১ আগস্ট) বিকেলে রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম ফারুক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, মৌচাকে একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেটকারের ভেতরে দুজনের মরদেহ পাওয়া গেছে। আমরা ঘটনাস্থলে আছি। এখনই বিস্তারিত কিছু বলা যাচ্ছে না।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মৌচাকের সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেটকারের ভেতরে দুজনের মরদেহ পাওয়া গেছে। মরদেহ দুটি নারী নাকি পুরুষ এখনো জানা যায়নি।
