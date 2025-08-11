  2. জাতীয়

ঢাকায় হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেটকারে মিললো ২ মরদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৫ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/ছবি সংগৃহীত

রাজধানীর মৌচাকে একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেটকারের ভেতরে দুজনের মরদেহে পাওয়া গেছে।

সোমবার (১১ আগস্ট) বিকেলে রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম ফারুক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, মৌচাকে একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেটকারের ভেতরে দুজনের মরদেহ পাওয়া গেছে। আমরা ঘটনাস্থলে আছি। এখনই বিস্তারিত কিছু বলা যাচ্ছে না।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মৌচাকের সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেটকারের ভেতরে দুজনের মরদেহ পাওয়া গেছে। মরদেহ দুটি নারী নাকি পুরুষ এখনো জানা যায়নি।

