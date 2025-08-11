কেবিনে অধিক তাপমাত্রা, উড্ডয়নের ২১ মিনিট পর বিমানের জরুরি অবতরণ

কেবিনে অধিক তাপমাত্রা, উড্ডয়নের ২১ মিনিট পর বিমানের জরুরি অবতরণ
যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে উড্ডয়নের ২১ মিনিট পরই হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করেছে চট্টগ্রামগামী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি ৬১৫ ফ্লাইট।
সোমবার (১১ আগস্ট) নির্ধারিত সময় দুপুর ২টা ৩৪ মিনিটে শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় ফ্লাইটটি। তবে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দুপুর ২টা ৫৫ মিনিটে আবার শাহজালাল বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে।
বিমান সূত্রে জানা গেছে, বিজি ৬১৫ ফ্লাইটটি উড্ডয়নের পর কেবিনের তাপমাত্রা অত্যধিক বেড়ে যায়। এরপর বিমানটি ঢাকায় ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে ২১ মিনিট পর ফ্লাইটটি আবার ঢাকায় ফিরে আসে।
এ বিষয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জনসংযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক (জিএম) এ বি এম রওশন কবীর বলেন, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে চট্টগ্রামগামী ফ্লাইট ঢাকায় ফিরে এসেছে। পরবর্তী ফ্লাইটে যাত্রীদের পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।
এর আগে রোববার (১০ আগস্ট) যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ইতালি থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ঢাকাগামী ফ্লাইট (বিজি ৩৫৬) বাতিল করা হয়। স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটে রোমের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ফিউমিসিনো বিমানবন্দর থেকে ফ্লাইটটি ঢাকার উদ্দেশ্যে উড্ডয়নের কথা ছিল। বর্তমানে উড়োজাহাজটি গ্রাউন্ডেড অবস্থায় বিমানবন্দরে রয়েছে।
