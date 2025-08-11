  2. জাতীয়

জেনেভা ক্যাম্পে অভিযান, অস্ত্রসহ গ্রেফতার দুই মাদক কারবারি

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৬ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
জেনেভা ক্যাম্পে অভিযান, অস্ত্রসহ গ্রেফতার দুই মাদক কারবারি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে অভিযান চালিয়ে চিহ্নিত দুই মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতাররা হলেন সেলিম ও ফয়সাল।

সোমবার (১১ আগস্ট) বিকেল ৪টার পর তেজগাঁও বিভাগের মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এসিডি) জুয়েল রানার নেতৃত্বে অভিযান শুরু হয়।

অভিযানে দেশীয় অস্ত্রসহ সেলিমকে এবং ফয়সাল নামের একজনকে গ্রেফতার করা যায়। দুজনই চিহ্নিত মাদক কারবারি।

আরও পড়ুন

এসিডি জুয়েল রানা বলেন, মাদক কারবারিরা তাদের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে। আমরা নিয়মিত তাদের গ্রেফতার করে আদালতে পাঠাই। এরপর জামিনে বেরিয়ে এসে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের নিয়মিত অভিযান অব্যাহত আছে।

জানা গেছে, জেনেভা ক্যাম্পে শীর্ষ মাদক কারবারিরা মাদকের স্পট দখলে নিতে গত কয়েকদিন ধরে ভয়াবহ সংঘর্ষে জড়িয়েছে। মাদক কারবারকে কেন্দ্র করে একের পর এক ককটেল বিস্ফোরণ ঘটছে। মুহুর্মুহু গুলির ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

কেআর/বিএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।