বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:৪২ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
৫ হাজার তরুণ-তরুণীকে ৪৭ কোটি টাকা যুব ঋণ দিচ্ছে সরকার

যুব দিবস উপলক্ষ্যে ৪ হাজার ৯৮৫ জন তরুণ-তরুণীকে ৪৭ কোটি ২৬ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ঋণ দেবে সরকার।মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই ঋণ প্রদান করতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। অনুষ্ঠানটি এদিন সকাল ১০টায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অনুষ্ঠিত হবে।

সোমবার (১১ আগস্ট) তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এসব তথ্য জানানো হয়।

এতে আরও বলা হয়, প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও যুব কার্যক্রমে অসামান্য অবদানের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হবে। জাতীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য়, বিভাগীয় পর্যায়ে এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, ট্রান্স জেন্ডার, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যুবদের নির্বাচন করা হবে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘প্রযুক্তি নির্ভর যুবশক্তি, বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্বে অগ্রগতি’।

তথ্য অধিদপ্তরের এ বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়, জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী তারুণ্যের জয়যাত্রাকে কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তিনির্ভর যুবশক্তিকে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ, আত্মকর্মসংস্থান ঋণ, সংগঠনভিত্তিক স্বেচ্ছা ও সেবামূলক কাজে যুবদের সম্পৃক্তকরণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কাজ করছে। আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক কারিগরি প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক ও উপকরণ সহায়তার মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করার ব্রত নিয়ে বছরে প্রায় ২ লাখ যুব কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হচ্ছে।

এছাড়া যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুব শক্তিকে সম্পদে পরিণত করতে দেশের ৬৪টি জেলায় ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ, পরিবেশ বান্ধব বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন, মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। শিক্ষা, প্রশিক্ষণহীন, কর্মহীন ৯ লক্ষ বেকার যুবকে EARN প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

এতে আরও বলা হয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৮ হতে ৩৫ বছরের যুবদের গত এক বছরে দুই লাখ ৭১ হাজার ৭১৯ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। সড়কের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পুলিশের সহযোগী হিসেবে কাজ করার জন্য ১০৭৬ জন যুবককে ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

