  2. জাতীয়

বাছাই শেষে এনসিপিসহ ২২ দল চূড়ান্ত, মাঠ পর্যায়ে হবে তদন্ত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২৬ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের জন্য নির্বাচন কমিশনের (ইসি) প্রাথমিক যাচাই–বাছাইয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) অন্তত ২২টি দল উত্তীর্ণ হয়েছে। দ্রুত এসব দলের কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে তদন্তের জন্য পাঠানো হবে বলে ইসি সূত্রে জানা গেছে।

সোমবার (১১ আগস্ট) নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, নিবন্ধনের জন্য ইসিতে আবেদন করা ৮৪টি দলের মধ্যে ২২টির মাঠ পর্যায়ের যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দলগুলোর দেওয়া তথ্য এবং মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে এ যাচাই কার্যক্রম পরিচালিত হবে। যাচাই-বাছাই করা ২২টি দলের পদাধিকারীর তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

১. ফরওয়ার্ড পার্টি: এ দলের মহাসচিব হিসেবে রয়েছেন মো. মাহবুবুল আলম চৌধুরী।

২. আমজনতার দল: কর্নেল মিয়া মসিউজ্জামান এই দলের সভাপতি।

৩. বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক পার্টি (বিজিপি): চেয়ারম্যান এমএম শাহাদাত।

৪. বাংলাদেশ সংস্কারবাদী পার্টি (বিআরপি): মো. নুরুল হক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

৫. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি: মহাসচিব মুহাম্মদ মুসা বিন ইযহার।

৬. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী): এ দলের সমন্বয়ক মাসুদ রানা।

৭. মৌলিক বাংলা: সাধারণ সম্পাদক ফুয়াদ সাকী।

৮. বাংলাদেশ জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি: চেয়ারম্যান মো. দেলোয়ার হোসাইন।

৯. জাতীয় জনতা পার্টি: অ্যাডভোকেট মো. হুমায়ুন কবীর আকন এ দলের চেয়ারম্যান।

১০. জনতার দল: ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অব. মো. শামীম কামাল চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন।

১১. জনতা পার্টি বাংলাদেশ: ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন এবিএম ওয়ালিউর রহমান খান।

১২. বাংলাদেশ আম জনগণ পার্টি: আহ্বায়ক মোহাম্মদ রফিকুল আমিন।

১৩. জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি: মো. নাহিদ ইসলাম এ দলের আহ্বায়ক।

১৪. বাংলাদেশ জাতীয় লীগ: চেয়ারম্যান মাহবুবুল আলম।

১৫. ভাসানী জনশক্তি পাটি: শেখ মো. রফিকুল ইসলাম এই দলের চেয়ারম্যান।

১৬. বাংলাদেশ বেকার মুক্তি পরিষদ: সভাপতি মো. আতিকুর রহমান (রাজা)।

১৭. বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-সিপিবি (এম): সভাপতি আব্দুস সামাদ সুজন।

১৮. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাহজাহান সিরাজ): এ দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল।

১৯. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি: মহাসচিব মুফতি মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম।

২০. বাংলাদেশ বেকার সমাজ (বাবেস): সভাপতি মো. হাসান।

২১. বাংলাদেশ সলিউশন পার্টি (বিএসপি): শামছুল হক এ দলের সভাপতি।

২২. নতুন বাংলাদেশ পার্টি: চেয়ারম্যান মেজর (অব.) সিকদার আনিসুর রহমান।

