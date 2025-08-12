  2. জাতীয়

অবৈধ গ্যাস সংযোগ উচ্ছেদে তিতাসের অভিযান

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৭:৫০ এএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি তিনটি ভিন্ন স্থানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে।

সোমবার (১১ আগস্ট) জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগে সংযুক্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে এই অভিযানে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও, ঢাকার করাইল বস্তি এবং গাজীপুরের কাশিমপুর থেকে বিপুল সংখ্যক অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এ তথ্য জানানো হয়।

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে মিরেরটেক, হাতুরাপাড়া এবং নয়াপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে প্রায় ২.৫ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে প্রায় ৯০০টি আবাসিক বার্নার এবং একটি চুনা ভাটির অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

এ সময় ২ ইঞ্চি ব্যাসের ১০০ ফুট এবং ১ ইঞ্চি ব্যাসের ৪০ ফুট এমএস পাইপসহ অন্যান্য প্লাস্টিক পাইপ অপসারণ ও বিনষ্ট করা হয়েছে।

একই সময়ে ঢাকার করাইল বস্তি এলাকায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। এই অভিযানে মোট ১ হাজার ৫০টি ডাবল বার্নারের অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়, যার ফলে প্রতিদিন প্রায় ২২ হাজার ৫০ ঘনফুট গ্যাস সাশ্রয় হবে। এখানে প্রায় ৫৬০ ফুট অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ করা হয়েছে।

গাজীপুরের কাশিমপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে সুরাবাড়ি ও দেওয়ান মার্কেট এলাকায় আরেকটি অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে প্রায় ১৬০টি বাড়ির ৪২০টি ডাবল চুলার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

এ সময় বিভিন্ন আকারের প্রায় ৬১০ ফুট পাইপ অপসারণ করা হয় এবং অবৈধ গ্যাস সরবরাহের সাতটি উৎসমুখ স্থায়ীভাবে বন্ধ (কিলিং) করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি ১২টি অবৈধ রেগুলেটরও জব্দ করা হয়েছে।

এ সময় সকল অবৈধ বিতরণ লাইন স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এমআরএম

