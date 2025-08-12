  2. জাতীয়

রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করে যুক্তরাষ্ট্র

প্রকাশিত: ০৮:৫৩ এএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপির শীর্ষ নেতারা, ছবি: জাগো নিউজ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসনের সঙ্গে সোমবার (১১ আগস্ট) বৈঠক করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) একটি প্রতিনিধিদল। এই বৈঠকের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস জানিয়েছে, বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্র নিয়মিত বৈঠক করে। এটি তাদের কূটনৈতিক কার্যক্রমের নিয়মিত অংশ।

জাগো নিউজের এক প্রশ্নের জবাবে মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র আশা বে বলেন, বাংলাদেশের অংশীদার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক পরিসরের সব অংশীদারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে।

এদিকে, সোমবার বিকেলে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসনের বাসভবনে এনসিপির নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়টি দলের যুগ্ম সদস্য সচিব (মিডিয়া) মুশফিক উস সালেহীন গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় নিশ্চিত করেন।

বৈঠকে এনসিপির পক্ষ থেকে আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, সদস্য সচিব আখতার হোসেন, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব ডা. তাসনিম জারা এবং যুগ্ম সদস্য সচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সংস্কারের রূপরেখা, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন এবং জুলাই ঘোষণাপত্র নিয়ে বৈঠকে মতবিনিময় হয়। এনসিপির জুলাই পদযাত্রায় দেশের প্রায় সবকটি জেলায় সর্বস্তরের জনগণের মাঝে ব্যাপক সাড়া নিয়েও আলোচনা হয়।

বৈঠকে ভারপ্রাপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসনের সঙ্গে পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কাউন্সেলর এরিক গিলান, পলিটিক্যাল অফিসার জেমস স্টুয়ার্ট এবং পলিটিক্যাল স্পেশালিস্ট ফিরোজ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

