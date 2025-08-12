‘আমি ইচ্ছায় ফাঁসি খাইছি, ভালো থেকো আম্মু-আব্বু’

‘আমি ইচ্ছায় ফাঁসি খাইছি, ভালো থেকো আম্মু-আব্বু’
চট্টগ্রামের রাউজানে চিরকুট লিখে মেহেদী হাসান হৃদয় (১৯) নামের এক যুবক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।
সোমবার (১১ আগস্ট) সকাল ৯টার দিকে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নঈম সওদাগরের বাড়ির ঢালারমুখ এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত হৃদয় স্থানীয় আবদুর রহিমের ছেলে। আবদুর রহিম শহরে চায়ের দোকান চালায়। হৃদয় দুই বছর আগে লেখাপড়া ছেড়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। সে এসএসসি পাসও করেছিলেন।
স্থানীয়রা জানান, রোববার রাত ১১টার দিকে হৃদয় বাড়ি থেকে বের হয়। বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরাঘুরির পর রহমতপাড়ায় একটি বিয়েতে যাওয়ার কথা বলে যায়। মা ইয়াছমিন আকতার তাকে দ্রুত ফিরে আসতে বলে। কিন্তু রাতে সে আর বাড়ি ফেরেনি।
সোমবার সকালে পরিবারের লোকজন ঘুম থেকে উঠে হৃদয়কে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। এরপর তার শোয়ার ঘরে গেলে বালিশের ওপর একটি চিরকুট পাওয়া যায়, তাতে লেখা ছিল—‘আমার মরার পেছনে কারো হাত, আমি ইচ্ছায় ফাঁসি খাইছি। ভালো থেকো আম্মু আব্বু সবাই ভালো থেকো।’
এরপর পরিবার ও বাড়ির লোকজন তাকে খুঁজতে থাকেন। পরে সকাল ৯টার দিকে বাড়ি থেকে প্রায় দুইশ গজ দূরে একটি গাছে রশি দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় তাকে দেখতে পান স্থানীয়রা।
রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, ‘হৃদয় নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আপাতত মনে হচ্ছে সে আত্মহত্যা করেছে। তবে লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হবে। তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
