দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় ব্যবসায়ী নিহত

দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় ব্যবসায়ী নিহত
ঢাকা–মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় মো. রনি আহমেদ (২৬) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। সোমবার (১১ আগস্ট) দিনগত রাতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত পৌনে ২টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করে।
রনির ভাই জনি জানান, তার ভাই ব্যবসায়ী ছিল। গতরাতে মোটরসাইকেল নিয়ে ব্যবসার টাকা সংগ্রহের জন্য মাওয়া যায় সে। সেখান থেকে টাকা নিয়ে বাসায় ফেরার পথে দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় সে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গুরুতর আহত হয়।
পরে খবর পেয়ে ভাইকে প্রথমে উদ্ধার করে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ (মিটফোর্ড) হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, তাদের গ্রামের বাড়ি বিক্রমপুর জেলায়। তার বাবার নাম বেলায়েত হোসেন। কামরাঙ্গীরচর এলাকায় থাকেন তারা।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এমআইএইচএস/জেআইএম