ট্যাক্স-বিল পরিশোধ সহজে সমঝোতা স্মারকের অনুমোদন ডিএসসিসির
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) বিভিন্ন ট্যাক্স ও বিল পরিশোধ সহজ করতে সমঝোতা স্মারকের অনুমোদন দিয়েছে ডিএসসিসির পরিচালনা কমিটির ৮ম (অষ্টম) করপোরেশন সভা। সোমবার (১১ আগস্ট) ডিএসসিসির নগরভবনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এর আগে গত ৩০ জুন অনুষ্ঠিত সপ্তম করপোরেশনের সভার কার্যবিবরণী এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়। পরে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সংস্থাটির প্রশাসক মো. শাহজাহান মিয়ার সভাপতিত্বে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে ডিএসসিসি পরিচালনা কমিটির ২৫ জন সদস্য সভায় অংশগ্রহণ করেন।
সভায় ডিএসসিসির বিভিন্ন ট্যাক্স ও বিল, যেমন, ট্রেড লাইসেন্স ফি, হোল্ডিং ট্যাক্স, মার্কেট ভাড়া ও সালামি পরিশোধ ইত্যাদি সহজীকরণে বিকাশ লিমিটেডের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়। ফলে নগরবাসীর সময় ও অর্থ যেমন সাশ্রয় হবে, তেমনি ডিএসসিসির রাজস্ব আদায় আরও স্বচ্ছ ও দক্ষ হবে।
পরিচালনা কমিটির সভায় ডিএসসিসির নতুন অঞ্চলসমূহের (অঞ্চল-৬ হতে ১০) জন্য ডিএসসিসি কর্তৃক একটি করে নতুন কবরস্থান করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।
এছাড়া ডিএসসিসি নিয়ন্ত্রণাধীন কবরস্থানে লাশ দাফনের নিমিত্ত বাঁশ, চাটাই সরবরাহ ও খনন কাজের জন্য দাপ্তরিক প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ কমিটির প্রস্তুত বর্তমান বাজার দরের সাথে সংগতিপূর্ণ দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় অনুমোদিত হয়।
সভাপতির বক্তব্যে প্রশাসক বলেন, ডিএসসিসির সার্বিক উন্নয়নে বর্তমান পরিচালনা কমিটি দক্ষতা স্বাক্ষর রেখে চলেছে। এ সময় তিনি মশক নিধন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নাগরিক সম্পৃক্ততার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।
সভায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জহিরুল ইসলাম, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সচিব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলামসহ সব বিভাগীয় প্রধানেরা উপস্থিত ছিলেন।
