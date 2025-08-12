গণপূর্ত অধিদপ্তরের দর তফসিল পর্যালোচনায় কমিটি
গণপূর্ত অধিদপ্তরের দর তফসিল (রেট সিডিউল) পর্যালোচনার জন্য সাত সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। সাত সদস্যের এ কমিটির আহ্বায়ক গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ-১)।
কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন- বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি, বুয়েটের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (পরিকল্পনা শাখা-২) এই কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
এই কমিটি দর তফসিলের আইটেমগুলোর দর বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি-না, তা যাচাই করে দ্রুত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।
আরএমএম/এমআরএম/জিকেএস