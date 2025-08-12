জুলাইয়ে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত ১৬৯

জুলাইয়ে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত ১৬৯
জুলাই মাসে ৫০৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় মোট ৫২০ জন নিহত ও ১৩৫৬ জন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি। একই সঙ্গে এই মাসে রেলপথে ৩৪টি দুর্ঘটনায় ৩১ জন নিহত ও ৪১ জন আহত হয়। আর নৌ পথে ১৪টি দুর্ঘটনায় নিহত ১৭, আহত ১৪ ও ৫ জন নিখোঁজ রয়েছে।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) এক বিবৃতিতে সংগঠনটির মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী এ তথ্য তুলে ধরেন। দেশের জাতীয়, আঞ্চলিক ও অনলাইন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সড়ক, রেল ও নৌপথের দুর্ঘটনার সংবাদ পর্যবেক্ষণ করে এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে সংগঠনটি।
বিবৃতি বলা হয়, সারাদেশে বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক-মহাসড়কে সৃষ্ট ছোট বড় গর্তের কারণে দ্রুতগামী যানবাহনে ভয়াবহভাবে সড়ক দুর্ঘটনা বেড়েছে। জরুরি ভিত্তিতে এসব সড়ক-মহাসড়ক মেরামতের উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি বৃষ্টি সহনশীল সড়ক নির্মাণ ও মেরামতের কৌশল উদ্ভাবনের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি।
বিবৃতিতে জুলাই মাসের সড়ক দুর্ঘটনা পরিস্থিতি তুলে ধরে বলা হয়, জুলাইয়ে ৫০৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫২০ জন নিহত ও ১৩৫৬ জন আহতের তথ্য দেশের গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।
একই সঙ্গে এই মাসে রেলপথে ৩৪টি দুর্ঘটনায় ৩১ জন নিহত ও ৪১ জন আহতের তথ্য গণমাধ্যমে উঠে আসে। তথ্যমতে নৌ পথে ১৪টি দুর্ঘটনায় নিহত ১৭ জন, আহত ১৪ জন ও ৫ জন নিখোঁজ রয়েছে।
সড়ক, রেল ও নৌপথে সর্বমোট ৫৫৪টি দুর্ঘটনায় ৫৬৮ জন নিহত ও ১৪১১ জন আহত হয়েছে। এই সময়ে ১৬২টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ১৬৯ জন নিহত, ১৪৪ জন আহত হয়েছে। যা মোট দুর্ঘটনার ৩২.০১ শতাংশ। এটি নিহতের ৩২.৫০ শতাংশ ও আহতের ১০.৬১ শতাংশ।
এই মাসে সবচেয়ে বেশি সড়ক দুর্ঘটনা সংগঠিত হয়েছে ঢাকা বিভাগে। এখানে ১২২টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১৩০ জন নিহত ও ২৯৫ জন আহত হয়েছে। সবচেয়ে কম সড়ক দুর্ঘটনা সংগঠিত হয়েছে বরিশাল বিভাগে। এখানে ২৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৩ জন নিহত ও ৯৫ জন আহত হয়েছে।
বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির দুর্ঘটনা মনিটরিং সেল গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণে এই তথ্য পাওয়া গেছে।
