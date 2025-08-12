  2. জাতীয়

আটাব প্রশাসকের দায়িত্ব নিলেন উপসচিব মোতাকাব্বীর আহমেদ

প্রকাশিত: ০১:৩০ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫


অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (আটাব)-এর প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোতাকাব্বীর আহমেদ। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে তিনি আটাবে যোগ দেন। এসময় তাকে আটাবের অফিস স্টাফরা ফুল দিয়ে স্বাগত জানান।

দায়িত্ব গ্রহণের পর মোতাকাব্বীর বলেন, আমার দায়িত্বকালে একটি অবাধ, নির্ভেজাল ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দিয়ে যেতে চাই। আমি সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণ সদস্যদের জন্য কাজ করতে এসেছি—কোনো পক্ষ-বিপক্ষে নয়। সরকারের অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে স্বচ্ছতা ও সততার সঙ্গে পালন করবো।

তিনি জানান, এর আগে ৭ আগস্ট অফিসে এলে তালাবদ্ধ দেখতে পান এবং পরে ফিরে যান তিনি। সোমবার জানানো হয় অফিস খোলা হয়েছে, তাই মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম কর্মদিবস পালন করছেন তিনি।

সদস্যদের উদ্দেশ্যে আটাব প্রশাসক বলেন, আমাকে যেন নিয়মের বাইরে কেউ মিসগাইড না করে। ৪০০০ সদস্যের প্রত্যেকের মতামত শুনতে চাই। যদি কোনো অনিয়ম হয়ে থাকে, আগে অফিসের আইনি এখতিয়ার জেনে পদক্ষেপ নেব। আজ থেকে স্বচ্ছতা ও সততার সঙ্গে অফিস পরিচালিত হবে।

ফ্লাইট এক্সপার্ট সংক্রান্ত অনিয়মের বিষয়ে তিনি বলেন, এটি আমার প্রথম দিন। আগে আইন ও নিয়মগুলো বুঝে নিতে চাই, তারপর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেব।

জানা গেছে, ৪ আগস্ট সীমাহীন দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে আটাবের বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ বাতিল করে প্রশাসক নিয়োগ দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। আদেশে বলা হয়, উপ-সচিব মোতাকাব্বীর আহমেদ ১২০ দিনের মধ্যে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন।

