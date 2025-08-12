বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়কে অবস্থান ফার্মাসিউটিক্যালস কর্মীদের

বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়কে অবস্থান ফার্মাসিউটিক্যালস কর্মীদের
বকেয়া বেতনের দাবিতে রাজধানীর শ্যামলীতে অবস্থান নিয়ে অবরোধ কর্মসূচি পালন করছেন জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস নামের একটি ওষুধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা।
বুধবার (১২ আগস্ট) দুপুর ১২টার পর সড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন আন্দোলনকারীরা। আদাবর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আব্দুল মালেক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আব্দুল মালেক বলেন, বকেয়া বেতনের দাবিতে জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস ওষুধ কোম্পানির কর্মীরা দুপুর ১২টার পর শ্যামলীর সড়ক অবরোধ করেন।
তিনি বলেন, আমাদের পুলিশ সদস্য ও ট্রাফিক সদস্যরা তাদের সাথে কথা বলছেন। সড়ক ছেড়ে দেওয়ার জন্য তাদের বোঝানো হচ্ছে। আশা করি তারা কিছুক্ষণের মধ্যে সড়কের অবস্থান ছেড়ে দেবে।
এদিকে, জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস ওষুধ কোম্পানির কর্মীদের সড়কে অবস্থান নেওয়ার ফলে বন্ধ হয়ে গেছে যান চলাচল। ফলে সৃষ্টি হয়েছে দীর্ঘ যানজট। ভোগান্তিতে পড়েছেন কর্মমুখী সাধারণ মানুষ।
