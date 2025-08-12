  2. জাতীয়

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বাংলাদেশিদের জন্য উন্মুক্ত রাখার আহ্বান

আহমাদুল কবির
আহমাদুল কবির আহমাদুল কবির , মালয়েশিয়া প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:১৩ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বাংলাদেশিদের জন্য উন্মুক্ত রাখার আহ্বান
মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের সাক্ষাৎ। ছবি: সংগৃহীত

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য উন্মুক্ত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ আহ্বান জানান তিনি।

এ সময় ড. ইউনূস বলেন, বাংলাদেশি শ্রমিকদের এখানে খুব ভালোভাবে দেখা হয়- বন্ধু হিসেবে, পরিবারের সদস্য হিসেবে। আমরা এজন্য মালয়েশিয়ার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আশা করি এই দরজা খোলা থাকবে, আরও বড় হবে যাতে আরও বেশি তরুণ বাংলাদেশি মালয়েশিয়ায় এসে কাজ করতে পারেন, শিখতে পারে এবং সেই শিক্ষা দেশে ফিরিয়ে নিতে পারে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের শ্রম সহযোগিতা উভয় দেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পারস্পরিক সুফল বয়ে আনছে।

মানবসম্পদ মন্ত্রী স্টিভেন সিমের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে মালয়েশিয়ায় প্রায় ৮ লাখ ৯৮ হাজার ৯৭০ জন বাংলাদেশি শ্রমিক কাজ করছেন, যা দেশটির বিদেশি শ্রমিকদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যা।

এ সময় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম বাংলাদেশি শ্রমিকদের অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে প্রধান উপদেষ্টাকে বলেন, ‘আপনাদের শ্রমিকরা আমাদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাই বাংলাদেশ আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।’

তিনি আরও বলেন, শ্রমিকদের পারিবারিক জীবনের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য মালয়েশিয়া সম্প্রতি একাধিক প্রবেশ ভিসা (মাল্টিপল এন্ট্রি) ভিসা সুবিধা চালু করেছে। ৮ আগস্ট থেকে কার্যকর হওয়া এ নীতির আওতায় বৈধ অস্থায়ী কর্মসংস্থান ভিজিট পাস (পিএলকেএস) ও সিঙ্গেল এন্ট্রি ভিসা (এসইভি) থাকা বাংলাদেশি শ্রমিকদের আলাদা করে মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসার আবেদন করতে হবে না।

এনএইচআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।