ধর্ম উপদেষ্টা
জুলাই বিপ্লব কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অবারিত সুযোগ এনে দিয়েছে
ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, জুলাই বিপ্লব কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অবারিত সুযোগ এনে দিয়েছে। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সুযোগ বারবার আসে না। সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে অনুশোচনার গ্লানিতে দগ্ধ হতে হয়।
বুধবার (১৩ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর কাকরাইলে আইডিইবি’র কাউন্সিল হলে ‘গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষক, ছাত্র ও আলেম সমাজের করণীয় শীর্ষক’ সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। এ সেমিনারের আয়োজন করে বাংলাদেশ মাদরাসা ছাত্র-শিক্ষক পরিষদ।
ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে আলেমরা বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সম্পৃক্ত থেকেছেন আবার কখনো রক্ষণশীল অবস্থান নিয়েছেন। তারা সামগ্রিকভাবে সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে তাদের অবদান রেখেছেন-কখনো প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনো পরোক্ষভাবে।
জুলাই বিপ্লবে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ভূমিকা তুলে ধরে উপদেষ্টা বলেন, এ গণঅভ্যুত্থানে মাদরাসা শিক্ষার্থীরা ছিল অগ্রভাগে। শুধু শারীরিক উপস্থিতি নয়, বরং পরিকল্পনা, নেতৃত্ব ও আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছেন তারা।
ইসলামী কানুন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি মাওলানা আবু তাহের জিহাদির সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। এতে অন্যান্যের মধ্যে ড. মাওলানা খলিলুর রহমান মাদানী ও মাওলানা সাখাওয়াত হোসেন রাজী প্রমুখ বক্তব্য দেন।
