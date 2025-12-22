ভোটারদের উৎসাহিত করতে নতুন ওয়েবসাইট চালু

ভোটারদের উৎসাহিত করতে নতুন ওয়েবসাইট চালু
জাতীয় নির্বাচনে তরুণ, নারী ও প্রান্তিক ভোটারসহ সব নাগরিককে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরিতে জাতিসংঘের উদ্যোগে একটি নতুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) ইসির পরিচালক (জনসংযোগ) মো. রুহুল আমিন মল্লিকের কই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গণতান্ত্রিক চর্চা জোরদার করা এবং নাগরিক অংশগ্রহণকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অর্থবহ করে তুলতে এ ওয়েবসাইটটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে। জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বিশ্বাস করে একটি শক্তিশালী গণতন্ত্র গড়ে তুলতে সচেতন নাগরিক অংশগ্রহণ অপরিহার্য। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে ওয়েবসাইটটি নাগরিকদের মধ্যে ইতিবাচক সংলাপ, দায়িত্ববোধ এবং ভবিষ্যৎমুখী চিন্তাভাবনা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
ওয়েবসাইটটির মূল উদ্দেশ্যের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, তরুণ প্রজন্মসহ সব বাংলাদেশি নাগরিককে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সচেতন ও সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। এই প্ল্যাটফর্মে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে নাগরিকরা তাদের প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে পারবেন; একই সঙ্গে গণতন্ত্র, সুশাসন ও দায়িত্বশীল নাগরিকত্ব বিষয়ে জানার সুযোগ পাবেন এবং নির্বাচনি অংশগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হবেন।
ওয়েবসাইটটিতে নাগরিক দায়িত্ব, ভোটাধিকার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং শান্তিপূর্ণ ও দায়িত্বশীল অংশগ্রহণের বার্তা সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি এটি নিরপেক্ষ ও অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে, যা সব নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত।
