ডিএমটিসিলের ১০ প্রকৌশলী পদের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

ডিএমটিসিলের ১০ প্রকৌশলী পদের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত
ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) অধীন প্রকৌশলী পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।
বুধবার (১৩ আগস্ট) ডিএমটিসিএলের সচিব (যুগ্মসচিব) খোন্দকার এহতেশামুল কবীরের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়েছে, অনিবার্য কারণবশত ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-১১-এর ক্রমিক নং ১ থেকে ১৮ এর মধ্যে ৯ থেকে ১৮ নম্বর পর্যন্ত পদগুলোর বিপরীতে আগামী ১৫ আগস্ট বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হলো। পরবর্তীতে এ পরীক্ষার সময়সূচি এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে।
নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত হওয়া পদগুলো হলো- সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল), সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (সিগনালিং এন্ড টেলিকমিউনিকেশন), সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (আর এস-প্ল্যানিং/ ট্রেনিং/বাজেট), সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (আরএস-স্পেশাল টাস্ক), সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (আর এস-এয়ারকন)।
সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (আর এস ডোর), সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (আর এস-বগি), সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (আর এস নিউম্যাটিকস্), সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি-ওয়ে) ও সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (প্রকিউরমেন্ট)।
জানা যায়, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের এক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ আদালতে নির্দেশে আগামী ১৫ আগস্ট অনুষ্ঠিতব্য ডিএমটিসিলের ১০টি প্রকৌশলী নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।
এর প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমেছেন দেশের সরকারি বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোর শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার সারাদেশে তারা বিক্ষোভ কর্মসূচি ডাক দিয়েছেন।
এএএইচ/জেডএইচ/