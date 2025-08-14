ঢাকায় আওয়ামী লীগের ১৩ নেতাকর্মী গ্রেফতার

ঢাকায় আওয়ামী লীগের ১৩ নেতাকর্মী গ্রেফতার
গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের ১৩ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গ্রেফতারদের তালিকায় রয়েছেন ঢাকার বংশাল থানা আওয়ামী লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক মো. ওবায়দুল হক (৬০), টাঙ্গাইল জেলার সখিপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মো. আতিকুর রহমান বুলবুল মিয়া (৫৬), কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মো. আমিরুল ইসলাম ওরফে খোকা পাটোয়ারী (৫৭), ঢাকার যাত্রাবাড়ী থানার ৬৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. মনিরুজ্জামান মনির (৪৭), বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক মাহাবুবুল হক হেলাল (৫৬) এবং ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মো. আনোয়ার হোসেন বাবু (৩৪)।
এছাড়া এ তালিকায় আরও রয়েছেন, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক আহ্বায়ক মো.মাহবুবুর রহমান বাবু (৫৫), যাত্রাবাড়ী থানার দনিয়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি হালিম আহমেদ (৪৩), ঢাকা তেজগাঁও থানার ২৫ নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগ আহবায়ক কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ সাব্বির আহম্মেদ (২৩), আওয়ামী লীগের সক্রিয় সদস্য শামসুদ্দীন (৪৭), ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ (৫২) এবং ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ বংশাল থানা ওয়ার্ড সভাপতি নিতাই চাঁন ঘোষ ওরফে মন্টু ঘোষ (৬৬)।
ডিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৩ আগস্ট বিকেল থেকে ১৪ আগস্ট রাত পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে ডিএমপি জানিয়েছে।
