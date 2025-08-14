  2. জাতীয়

বিপৎসীমার ওপরে ২ নদীর পানি, নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ার শঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫১ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
তিস্তা ব্যারেজ/ফাইল ছবি

তিস্তা নদীর ডালিয়া পয়েন্টে বিপৎসীমার ১৫ সে.মি. ওপর দিয়ে ও দুধকুমার নদীর পাটেশ্বরী পয়েন্টের পানি বিপৎসীমার ০৬ সে.মি. ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এতে নদীসংলগ্ন বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। এছাড়া দেশের অন্যান্য নদীর পানিও বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে এসব নদীসংলগ্ন এলাকার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নদ-নদীর পরিস্থিতি নিয়ে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রংপুর বিভাগের তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদীসমূহের পানি আগামী ১২ ঘণ্টা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং তিস্তা ও দুধকুমার নদীসমূহের পানি বিপৎসীমার ওপরে প্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে; পরবর্তী ১২ ঘণ্টায় পানি স্থিতিশীল থাকতে পারে। এই সময়ে লালমনিরহাট, নীলফামারি, রংপুর, কুড়িগ্রাম জেলার উক্ত নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলসমূহ প্লাবিত হতে পারে।

অন্যদিকে পদ্মা নদীর পানি আগামী ৩ দিন বৃদ্ধি পেতে পারে এবং সতর্কসীমায় প্রবাহিত হতে পারে। এই সময়ে রাজবাড়ী, ফরিদপুর, পাবনা, মানিকগঞ্জ, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, মুন্সিগঞ্জ ও ঢাকা জেলার উক্ত নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলসমূহ সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে। তবে পরবর্তী ২ দিন পানি স্থিতিশীল থাকতে পারে।



