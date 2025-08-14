  2. জাতীয়

চট্টগ্রামের খুলশী থানার ওসি প্রত্যাহার

প্রকাশিত: ০৬:১৫ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
চট্টগ্রামের খুলশী থানার ওসি প্রত্যাহার

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব হোসেনকে প্রত্যাহার করে দামপাড়া পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সিএমপি কমিশনার হাসিব আজিজের সই করা এক আদেশে এই প্রত্যাহারের বিষয়টি জানানো হয়।

খুলশী থানার ওসি (তদন্ত) মোস্তফা কামাল বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ওসিকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। খুলশী থানায় তিনি সাড়ে ৪ মাস ছিলেন। কি কারণে প্রত্যাহার করা হয়েছে জানি না।

সিএমপির সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বুধবার সন্ধ্যায় বন্দরের ঝাউতলা এলাকায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার বিরুদ্ধে অভিযানের সময় ট্রাফিক পুলিশ বক্সে হামলা ও ভাঙচুর হয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় এ ঘটনায় ওসিকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

