আড়িপাতা যন্ত্রের ব্যবহারে সরকার বেআইনি কিছু করছে না: প্রেস সচিব

আড়িপাতা যন্ত্রের ব্যবহারে সরকার বেআইনি কিছু করছে না: প্রেস সচিব
আড়িপাতা যন্ত্রের ব্যবহারে সরকার বেআইনি কিছু করছে না বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি।
এসময় এক সংবাদকর্মী জানতে চান বিগত সরকারের আমলে নাগরিকদের গোপনীয়তার অধিকারকে খর্ব করে স্পাই ওয়্যারের মাধ্যমে অবৈধ নজরদারি করেছিল। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। বর্তমান সরকার আগের সরকারের মতো স্পাই ওয়্যার করছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে শফিকুল আলম বলেন, আগের সরকার কীভাবে আড়ি পেতেছে, প্রকিউরমেন্ট প্রসেস থেকে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, কীভাবে নাগরিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে এ বিষয়ে খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে।
প্রেস ব্রিফিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার, সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ ও সহকারী প্রেস সচিব সুচিস্মিতা তিথি।
