সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৪ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ফুটপাত থেকে অজ্ঞাতপরিচয় (৩০) এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকাল তিনটার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

শাহবাগ থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক(এসআই) মোহাম্মদ ইয়াসিন জানান, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ফুটপাত থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবককে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করি। পরে তাকে ঢামেক নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি আরও জানান, প্রাথমিকভাবে নিহত যুবকের পরিচয় জানা যায়নি। আশেপাশের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, যুবকটি ওই এলাকায় থাকতেন এবং নেশা করতেন। পুলিশের ধারণা, অসুস্থতাজনিত কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মরদেহের ময়নাতদন্ত করা হবে।

পুলিশের এ কর্মকর্তা বলেন, প্রযুক্তির সহতায় তার নাম পরিচয় সনাক্ত করার জন্য সিআইডি ক্রাইম সিনকে খবর দেওয়া হয়েছে। তার মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

