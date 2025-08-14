  2. জাতীয়

ইটের ট্রাক উল্টে চাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৯:০২ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
ইটের ট্রাক উল্টে চাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু
রাজধানীর ডেমরায় ইটের ট্রাক উল্টে চাপা পড়ে মোহাম্মদ রাসেল শিকদার (৩২) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেল ৫টার দিকে ডেমরা ধার্মিক পাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রাসেল শিকদার বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার মোহাম্মদ সালাম শিকদারের ছেলে। তিনি তার পরিবারের সঙ্গে ডেমরা এলাকায় থাকতেন। তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়।

নিহতের ছোট ভাই আসাদুল বলেন, রাসেল শিকদার একজন ট্রাক শ্রমিক ছিলেন। বিকেলে ট্রাকে করে ইট নিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে ট্রাকটি উল্টে গেলে তিনি ইটের নিচে চাপা পড়েন। খবর পেয়ে আমরা তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।

