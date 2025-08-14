  2. জাতীয়

জন্মাষ্টমী ঘিরে ব্যাপক প্রস্তুতি, ১০ দফা দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৯:২৫ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
জন্মাষ্টমী ঘিরে ব্যাপক প্রস্তুতি, ১০ দফা দাবি
জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদ কমিটির সংবাদ সম্মেলন

চট্টগ্রামে প্রতিবারের মতো এবারও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঐতিহাসিক জন্মাষ্টমী উৎসব। এ উপলক্ষে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদ বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় কমিটি।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে জেএম সেন হলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কমিটির সাধারণ সম্পাদক আর কে দাশ রুপু উৎসবের প্রস্তুতি ও ১০ দফা দাবি তুলে ধরেন।

আর কে দাশ রুপু জানান, শনিবার (১৬ আগস্ট) সকাল ১০টায় নগরের আন্দরকিল্লা মোড়ে মহাশোভাযাত্রার উদ্বোধন হবে। শোভাযাত্রাটি টেরিবাজার, লালদীঘি, কোতোয়ালি, নিউমার্কেট, তিন পোল, বোস ব্রাদার্স, ডিসি হিল, চেরাগি পাহাড় হয়ে জেএম সেন হলে ফিরে আসবে। বেলা ২টায় জেএম সেন হলে যুব সম্মেলন এবং বিকেল ৩টায় মাতৃসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

মাতৃসম্মেলনে প্রধান অতিথি থাকবেন সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। বিকেল ৫টায় ধর্ম সম্মেলনে প্রধান অতিথি থাকবেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। এছাড়া ১৫ আগস্ট রচনা প্রতিযোগিতা ও সনাতনী কনসার্ট, ১৭-১৮ আগস্ট ষোড়শপ্রহর মহানামযজ্ঞ হবে।

১০ দফা দাবিগুলো হলো- বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সনাতন সম্প্রদায়ের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত, বেদখল হওয়া সনাতন সম্প্রদায়ের দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধার এবং সনাতনীদের হস্তান্তর, অন্তর্বর্তী সরকারের ঐক্যমত কমিশনে সনাতন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি সংযুক্ত এবং সনাতনীদের দাবি নিয়ে আলোচনা, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও প্রভাবশালী নেতাদের দখলে থাকা অর্পিত সম্পত্তিগুলো উদ্ধার এবং দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা অর্পিত সম্পত্তি মামলার নিষ্পত্তি, সংসদে সনাতন সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে সংখ্যানুপাতে সনাতন সম্প্রদায়ের মানুষকে সম্পৃক্ত করা এবং আসন সংরক্ষিত করা।

এছাড়া সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনার বিচারে দ্রুত ট্রাইব্যুনাল গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, পালি শিক্ষা বোর্ড ও সংস্কৃত শিক্ষাবোর্ড গঠন, ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের নামে বিগত সরকারের সময় সারাদেশে সনাতন সম্প্রদায়ের নামে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, ধর্ম অবমাননার গুজব ছড়িয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আগের মতো যেসব সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটছে তা নিয়ন্ত্রণে সরকারের কঠোর মনোভাব এবং দ্রুত অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন নেতারা।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদের মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডা. রাজীব বিশ্বাস, বিপ্লব দে, বিদ্যালাল শীল, উজ্জ্বল বরণ বিশ্বাস, জুয়েল চক্রবর্তী, এস প্রকাশ পাল, দীপ্তি দাশ প্রমুখ।

এমআরএএইচ/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।