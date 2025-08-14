  2. জাতীয়

বাংলাদেশ থেকে প্রহরী-পরিচর্যাকারী নিতে পারে মালয়েশিয়া

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১১:১২ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, মালয়েশিয়ায় বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। এছাড়া দেশটিতে বিপুলসংখ্যক নিরাপত্তা প্রহরীর চাহিদা রয়েছে। নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশ থেকে নতুন করে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য পরিচর্যাকারী (কেয়ার গিভার) ও নিরাপত্তার জন্য নিরাপত্তা প্রহরীর নিয়োগের সুযোগ তৈরি হতে পারে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে তিনি নতুন নিয়োগের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন।

তিনি জানান, সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মালয়েশিয়া সফরকালে বাংলাদেশ থেকে নতুন করে নিরাপত্তা প্রহরী ও পরিচর্যাকারী নিয়োগের ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে নিরাপত্তারক্ষী ও পরিচর্যাকারীদের সুযোগ তৈরি হতে পারে বলে জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব।

