৫ বিভাগের অনেক জায়গায় বৃষ্টির আভাস

৫ বিভাগের অনেক জায়গায় বৃষ্টির আভাস
মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা কমে যাওয়ায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কিছুটা কমেছে। তবে ঢাকাসহ উপকূলীয় অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। আজও ঢাকাসহ দেশের পাঁচ বিভাগের অনেক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকালে আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর, ময়মনসিংহ ও রাজশাহী বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।
সেই সঙ্গে সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। এছাড়া আজ সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আবাহাওয়াবিদ শাহানাজ সুলতানা জানিয়েছেন, হালকা বৃষ্টি হওয়া অঞ্চলগুলোতে ভ্যাপসা গরম বেড়েছে। লঘুচাপের প্রভাবে যে বৃষ্টি হয়েছে, সেটি অনেকটাই কমছে। আগামী কয়েকদিন দেশে বৃষ্টিপাত কিছুটা কম থাকতে পারে। বিচ্চিন্নভাবে কোথাও হালাক থেকে মাঝারি আবার কোথাও ভারী বৃষ্টি হতে পারে।
গতকাল বৃহস্পতিবার দেশে সর্বোচ্চ ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ফেনীতে। এদিন ফেনীতে বৃষ্টি হয়েছে মাত্র ২ মিলিমিটার। বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ ৫১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে রামগতিতে।
আরএএস/বিএ/জিকেএস