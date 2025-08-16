মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আইল্যান্ডে ধাক্কা, চালক নিহত
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার শহীদ ফারুক সড়ক এলাকায় মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মো. রুবেল (২১) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন।
শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেল ৩টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের আত্মীয় মো. আল-আমিন জানান, রুবেল তার গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুরে পালংয়ে গিয়েছিল। ঢাকায় আসার পথে যাত্রাবাড়ীর শহীদ ফারুক সড়কে আসামাত্রই তার মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আইল্যান্ডের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে আমার ভাই গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নেই। সেখানেই চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, নিহত রুবেল শরীয়তপুর জেলার পালং থানার আড়ং এলাকার নাসির সরদারের ছেলে। বর্তমানে মীর হাজিরবাগ এলাকায় থাকতেন। রুবেল পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে তৃতীয়। তিনি পেশায় গাড়ির ইঞ্জিনের মিস্ত্রি ছিলেন।
ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এএমএ/জেআইএম