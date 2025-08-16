  2. জাতীয়

রাজধানীতে শিশুর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৬ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
ফাইল ছবি

রাজধানীর গেন্ডারিয়ার স্বামীবাগ এলাকার একটি বাসা থেকে আয়ুষ রুদ্র দাস (৮) নামে এক শিশুর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সে স্থানীয় একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিল।

শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেল ৪টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের বাবা ইন্দ্রজিৎ দাস জানান, আমার ছেলে স্থানীয় কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থী। বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে বাথরুমে রেলিং এর সঙ্গে গামছা গলায় পেঁচিয়ে ফাঁস দেয়। পরে আমরা দেখতে পেয়ে দরজা ভেঙে অচেতন অবস্থায় দ্রুত উদ্ধার করে ঢামেকে নিয়ে আসি। কী কারণে আমার ছেলে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে এ বিষয়ে আমরা কিছু জানি না, বলতেও পারি না।

তিনি আরও জানান, আমাদের গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার হায়দ্রাবাদ গ্রামে। বর্তমানে গেন্ডারিয়ার স্বামীবাগের ২৫/২ নম্বর বাসার তিনতলায় থাকি। আমার আরও একটি মেয়ে রয়েছে।

ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।

