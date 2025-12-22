  2. জাতীয়

২৪ ঘণ্টায় ৬৯৮ জন গ্রেফতার, ৭২ হাজার গাড়ি-মোটরসাইকেল তল্লাশি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৮ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ–২’–এর আওতায় ৬৯৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসময় ১৪টি আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিপুল পরিমাণ দেশি অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, এই সময়ে সারাদেশে ৪৩ হাজার ৩৫২টি গাড়ি এবং ২৮ হাজার ৭৬৬টি মোটরসাইকেল তল্লাশি করা হয়েছে। তল্লাশিকালে ২৯১টি অবৈধ মোটরসাইকেল আটক করা হয়।

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর গত ১৩ ডিসেম্বর আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোর কমিটির সভায় অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ–২ অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়।

ওই দিন সভায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, লুট হওয়া ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযান চলমান। এটিকে আরও জোরদার ও বেগবান করার জন্য এবং ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসীদের দমনের উদ্দেশ্যে কোর কমিটি ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ অবিলম্বে চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এর ১০ মাস আগে ৮ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযান ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’ শুরু করা হয়েছিল।

