বিপিএলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিকল্প যা ভাবছে বিসিবি

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৬ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ক্রিকেটের দ্বাদশ আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে নিরাপত্তা শঙ্কায়। এর বদলে প্রথম ম্যাচের দিন রাখা হবে ছোট পরিসরের আয়োজন।

সিলেটে আগামী ২৬ ডিসেম্বর শুরু হবে বিপিএলের দ্বাদশ আসর। এর আগে ঢাকায় আগামী ২৪ তারিখ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হওয়ার কথা থাকলেও দেশের সার্বিক পরিস্থিতি মাথায় রেখে সরকারের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে বিসিবি।

মাওলানা ভাসানী জাতীয় হকি স্টেডিয়ামে সোমবার রংপুর রাইডার্স-বিএসজেএ মিডিয়া কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে উপস্থিত হয়ে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতেখার রহমান মিঠু জানিয়েছেন তারা বিকল্প ভাবছেন।

মিঠু বলেন, ‘আমরা সবাই জানি যে পরিস্থিতি একটু চ্যালেঞ্জিং। আমাদের বারবার পরিকল্পনা বদলাতে হচ্ছে। ২৪ তারিখে যেহেতু আমরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করতে পারছি না, এখন ২৬ ডিসেম্বর ম্যাচের দিনই ছোট করে আয়োজন করব।’

