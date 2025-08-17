  2. জাতীয়

সারাদেশে বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার আরও ১৯২৯

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪৭ এএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
প্রতীকী ছবি

সারাদেশে ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আরও ১০৭৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৮৫৬ জন।

শনিবার (১৬ আগস্ট) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১০৭৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৮৫৬ জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১৯২৯ জনকে।

অভিযানিক কার্যক্রমে উদ্ধার করা হয়েছে, দেশীয় পিস্তল ২ টি, বিদেশী পিস্তল ২টি, ম্যাগজিন ৩টি, গুলি ৫ রাউন্ড, এ্যমুনিশন ১ রাউন্ড, ককটেল ২টি, মশাল ২টি, দেশীয় কিরিচ ২ টি।

কেআর/এমআইএইচএস

