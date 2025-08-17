চট্টগ্রামে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় আরও গ্রেফতার ২

চট্টগ্রামে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় আরও গ্রেফতার ২
চট্টগ্রাম নগরের বন্দর থানা পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলার ঘটনায় আরও ২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাতে চন্দনাইশ থানাধীন কাঞ্চননগর এলাকা এবং বন্দর থানাধীন সল্টগোলা ক্রসিং এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন-আনিসুর রহমান প্রকাশ আনিছ (২২)। তিনি চন্দনাইশ উপজেলার কাঞ্চন নগর নগরপাড়া এলাকার বদিউল আলমের ছেলে। অন্যদিকে গ্রেফতার সাগর (১৬) বাকলিয়া থানাধীন কালামিয়া বাজার এলাকার সেলিমের ছেলে।
বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন বলেন, পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া ও পুলিশকে আঘাত করার ঘটনায় ভিডিও ফুটেজ দেখে ঘটনায় জড়িত থাকায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
আরও পড়ুন
এর আগে সোমবার (১১ আগস্ট) রাতে নগরীর বন্দর থানাধীন সল্টগোলা ক্রসিং ঈশান মিস্ত্রি ঘাট খালপাড় এলাকায় ঝটিকা মিছিল বের করে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।
খবর পেয়ে বন্দর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছলে ১০-১২ জন যুবক তাদের ধাওয়া করে। এসময় অন্যরা সেখান থেকে পিছু হটলেও এসআই আবু সাঈদ রানা মাটিতে পড়ে যান। তখন ধারালো অস্ত্র দিয়ে পুলিশ সদস্য রানার মাথা, গলা, হাত ও পেটে উপর্যুপরি আঘাত করে আসামিরা। এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে অস্ত্র ও সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা দায়ের করে।
এমআরএএইচ/এমআইএইচএস