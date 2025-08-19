  2. জাতীয়

মোহাম্মদপুরে ছিনতাইচক্রের প্রধান ‘অগ্নি বিল্লাল’ গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৫ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
মোহাম্মদপুরে ছিনতাইচক্রের প্রধান 'অগ্নি বিল্লাল' গ্রেফতার
মোহাম্মদপুরে ছিনতাইচক্রের প্রধান ‘অগ্নি বিল্লাল’ গ্রেফতার/ছবি- সংগৃহীত

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের ছিনতাইচক্রের প্রধান বিল্লাল ওরফে অগ্নি বিল্লাল ওরফে ভাগনে বিল্লালকে (২৯) গ্রেফতার করেছে ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

সিটিটিসির বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) রাজধানীতে বিশেষ অভিযান পরিচালনাকালে সিটিটিসির একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে মোহাম্মদপুর ও আদাবর এলাকার ছিনতাইকারী বিল্লাল সাভারের শামলাপুর এলাকায় অবস্থান করছে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে রাত ১টার দিকে অভিযান পরিচালনা করে বিল্লালকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার বিল্লাল মোহাম্মদপুর ও আদাবরসহ বিভিন্ন এলাকায় চাপাতি-ধারালো অস্ত্রের মুখে সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে ছিনতাই করত।

তিনি বলেন, বিল্লালের বিরুদ্ধে মোহাম্মদপুর ও আদাবর থানায় সাতটি গ্রেফতারি পরোয়ানাসহ বিভিন্ন অপরাধের ছয়টি মামলা রয়েছে। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।

কেআর/এমআরএম

