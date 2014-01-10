প্রথম আলোর ভবনে হামলা-ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ, আলামত সংগ্রহে সিআইডি
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় হামলা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয় প্রথম আলোর ভবন। এ ঘটনায় ভবনটি থেকে আলামত সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে সিআইডি।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) দুপুরে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে অবস্থিত দৈনিক প্রথম আলোর ভবনের এই আলামত সংগ্রহের কাজ শুরু হয়।
এ সময় সিআইডির একটি দল ভবনটির ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর তারা টর্চ লাইট জ্বালিয়ে আলামত সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। এ সময় ভবনটির সামনে ক্রাইমসিন ফিতা ও বাঁশ বেঁধে জনসাধারণের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে দেয় এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ভবনটির বাইরে অবস্থান নেন।
এদিকে শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সকালে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে অবস্থিত দৈনিক প্রথম আলো ও ইংরেজি পত্রিকা ডেইলি স্টারের অফিস ঘুরে ধ্বংসস্তূপের চিত্র দেখা গেছে।
সরেজমিনে দেখা গেছে, দৈনিক প্রথম আলো ও ইংরেজি পত্রিকা ডেইলি স্টারের অফিসে ভাঙচুর করা হয়েছে। আগুনের কালো ধোঁয়ার তীব্রতায় কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরো ভবন। উৎসুক জনতা ভিড় করছেন। ভবন দুটির প্রধান ফটকে দায়িত্ব পালন করছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। এছাড়া প্রথম আলোর ভবন থেকে এখনও আগুনের ধোঁয়া উড়তেও দেখা গেছে। একই সঙ্গে আগুন পুরোপুরি নির্বাপণে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের কাজ করতেও দেখা গেছে।
জানা যায়, গতকাল রাতে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর একদল লোক শাহবাগ থেকে মিছিল নিয়ে কারওয়ান বাজারের দিকে অগ্রসর হয়। মিছিলটি প্রথম আলো কার্যালয়ের সামনে পৌঁছে ঘেরাও ও বিক্ষোভ শুরু করে। পরে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে এবং প্রথম আলোর অফিসে হামলা শেষে একই দল ইংরেজি পত্রিকা ডেইলি স্টারের অফিসের দিকে অগ্রসর হয় এবং সেখানেও হামলা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে।
গুলিবিদ্ধ হয়ে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১০টার দিকে শরিফ ওসমান হাদি মারা যান। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার পরদিন গত শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) দুপুরে ঢাকার পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে তিনি মাথায় গুলিবিদ্ধ হন।
