  2. জাতীয়

ব্যাখ্যা দেননি স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

সোমবার সংবাদ সম্মেলনে কর্মসূচি দেবে ইনকিলাব মঞ্চ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৮ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
ইনকিলাব মঞ্চ/ফাইল ছবি

শহীদ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ড তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার ব্যাখ্যাসহ দুই দফা দাবি না মানার অভিযোগ তুলে নতুন কর্মসূচি ও দাবি নিয়ে তার সংগঠন ইনকিলাব মঞ্চ সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করেছে।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টায় রাজধানীর শাহবাগের শহীদ হাদি চত্বরে এ সংবাদ সম্মেলন হবে।

রোববার (২১ ডিসেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ইনকিলাব মঞ্চের পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।

পোস্টে বলা হয়, ১০ লাখের অধিক মানুষের উপস্থিতি ও উচ্চকিত সম্মতিতে ঘোষিত ইনকিলাব মঞ্চের দুই দফা দাবির এক দফাও মানা হয়নি। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও সহ-স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা (প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী) সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থেকে ব্যাখ্যা দেননি। সিভিল-মিলিটারি গোয়েন্দা সংস্থার ওপর প্রধান উপদেষ্টার পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করে সেসব সংস্থা থেকে শেখ হাসিনার চরদের গ্রেফতার করা হয়নি।

অতিরিক্ত আইজিপিকে দিয়ে সংবাদ সম্মেলন করিয়ে শহীদ ওসমান হাদি হত্যার ঘটনাকে তুচ্ছ ও অগুরুত্বপূর্ণ দেখানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করে ইনকিলাব মঞ্চ। এ পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠনটি আগামীর কর্মসূচি ও দাবি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করেছে।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির জানাজার আগে বক্তব্য দেন সংগঠনের সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের। এসময় তিনি দুই দফা দাবি তুলে ধরেন।

জাবের দাবি করেন যে খুনি, খুনের পরিকল্পনাকারী, সহায়তাকারী এবং পুরো চক্রকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী খোদা বখস চৌধুরীকে জনতার সম্মুখে এসে এ খুনের ব্যাপারে গত এক সপ্তাহে তারা কী পদক্ষেপ নিয়েছেন তা জানাতে হবে।

তিনি আরও বলেন, ‘সিভিল ও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকা আওয়ামী দোসরদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করতে হবে।’

এমন অবস্থায় রোববার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ‘পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবির যৌথ সংবাদ সম্মেলন’ হয়। এতে এ কথা বলেন পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত আইজিপি (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন) খন্দকার রফিকুল ইসলাম।

