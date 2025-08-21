চট্টগ্রামে পিস্তলসহ ৩ ব্যক্তি আটক
চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে যৌথবাহিনীর বিশেষ অভিযানে পিস্তলসহ ৩ ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার কধুরখীলে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
আটকরা হলেন- কধুরখীলের রহমান ফকির বাড়ির মো. জাকির হোসেন (৫২), মো. আরমান হোসেন জিসান (২৮) ও জুবাইদ হোসেন রাব্বি (১৭)।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন অ্যাডহক ৪৮ এয়ার ডিফেন্স রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল সালাহউদ্দিন আল মামুন।
তাদের কাছ থেকে ২টি দেশীয় পিস্তল, ৩টি ছোরা, ২টি সেলফ ডিফেন্স স্টিক ও ৩টি মোবাইল জব্দ করা হয়েছে।
বোয়ালখালী সেনাক্যাম্প কমান্ডার মেজর রাসেল প্রধান বলেন, আটক ব্যক্তিরা ইয়াবা কারবারসহ এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে আসছিলেন।
জব্দ করা অস্ত্রসহ আটক ব্যক্তিদের থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
এমআরএএইচ/এমআইএইচএস/জেআইএম