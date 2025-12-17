চট্টগ্রামে বীর পুলিশ মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারকে সংবর্ধনা
মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণকারী বীর পুলিশ মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারগুলাকে সংবর্ধনা দিয়েছে জেলা পুলিশ।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ লাইন্সের সিভিক সেন্টারে ‘পুলিশ বীর মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা’ শীর্ষক এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম জেলায় জন্ম নেওয়া মোট ৩৮ জন বীর পুলিশ মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মাননা তুলে দেন চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার মোহাম্মাদ নাজির আহমেদ খাঁন।
পুলিশ সুপার মো. নাজির আহমেদ খাঁন বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে পুলিশ বাহিনীর বীর সদস্যদের সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাদের রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়েই আমরা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জন করেছি। পুলিশ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যরা জাতির গর্ব এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।
তিনি বলেন, বীর পুলিশ মুক্তিযোদ্ধারা দেশের সূর্যসন্তান। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করাই বর্তমান ও আগামীর পুলিশ সদস্যদের নৈতিক দায়িত্ব।
অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের আমন্ত্রিত অতিথিরাও উপস্থিত ছিলেন।
এমআরএএইচ/ইএ