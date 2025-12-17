নিখোঁজের ৯ দিন পর ইছামতী নদীতে মিললো বৃদ্ধের মরদেহ
চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় নিখোঁজের ৯ দিন পর আবু ছৈয়দ (৭০) নামে এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের খাদ্য গুদামের পশ্চিম পাশে ইছামতী নদী থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
আবু ছৈয়দ উপজেলার হাইলধর ইউনিয়নের পীরখাইন গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক চৌকিদার বাড়ির বাসিন্দা ছিলেন।
স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. গিয়াস উদ্দিন জানান, আবু ছৈয়দ নিখোঁজ হন ৯ দিন আগে, এরপর তার পরিবার বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করলেও সন্ধান মেলেনি।
আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েত চৌধুরী বলেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
