এক চোরাই অটোরিকশা উদ্ধারে গিয়ে পাওয়া গেলো আরও তিনটি

এক চোরাই অটোরিকশা উদ্ধারে গিয়ে পাওয়া গেলো আরও তিনটি
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে অটোরিকশা চুরির ঘটনায় মামলা হওয়ার মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে চোরচক্রের একজন সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে চুরি হওয়া অটোরিকশাসহ মোট চারটি চোরাই অটোরিকশা উদ্ধার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে কর্ণফুলীর চরপাথরঘাটা এলাকায় বাঁশখালী ভবনের নিচতলা থেকে মো. আব্দুল করিম (৫৪) নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ জানায়, বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে কর্ণফুলী থানার বড়উঠান এলাকায় মোহাম্মদ রফিকের অটোরিকশাটি তার চালক শেফায়তুল করিম রাস্তার পাশে রেখে চা পান করতে যান। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখেন গাড়িটি নেই। এ ঘটনায় পরদিন বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে থানায় মামলা হলে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কর্ণফুলী থানার এসআই মো. শফি উল্লাহর নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালিয়ে এদিন দুপুর ২টার দিকে চরপাথরঘাটা এলাকায় বাঁশখালী ভবনের নিচতলা থেকে আব্দুল করিমকে গ্রেফতার করে। পরে তার দেখানো মতে চুরি হওয়া অটোরিকশাসহ আরও তিনটি চোরাই অটোরিকশা উদ্ধার করা হয়।
এমআরএএইচ/বিএ/এমএস