রড-শাবল নিয়ে ধানমন্ডি ৩২-এ বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার প্রবেশ

রড-শাবল নিয়ে ধানমন্ডি ৩২-এ বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার প্রবেশ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুতে ক্ষোভ জানিয়ে ধানমন্ডি-৩২ নম্বর বাড়িতে রড, শাবল হাতে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতাকে প্রবেশ করতে দেখা যায়।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত দেড়টায় সময় প্রায় দেড় শতাধিক বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা রড-শাবল নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে ধানমন্ডি-৩২ এ প্রবেশ করতে দেখা যায়।
এসময় তারা ‘তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ’, ‘৩২ নম্বর ভেঙে ফেল, আওয়ালী গীগ নিপাত ক ‘, ‘এক হাদি লোকান্তরে, লক্ষ হাদি লড়ায় করে’সহ নানা স্লোগান দেন।
এসময় বিক্ষুব্ধ এক জনতা বলেন, এবার আওয়ামী লীগের কেবলাকে মাটিতে মিশিয়ে দেব। বাংলার মাটিতে আওয়ামী লীগের নাম নিশানা মুছে ফেলা হবে।
এফএআর /জেএইচ