রাজপথে আবারও ঐক্যবদ্ধ ছাত্র-জনতা: আসিফ মাহমুদ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে রাজপথে ছাত্র-জনতা আবারও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জুলাই আন্দোলনের নেতা, অন্তর্বর্তী সরকারের সদ্য সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজিব ভুঁইয়া।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দিনগত রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে এক পোস্টে এ মন্তব্য করেন।
পোস্টে তিনি লেখেন, ‘বিপ্লবীদের মৃত্যু নেই। তারা সংগ্রামের ভেতরেই বেঁচে থাকেন। রাজপথে আবারও ঐক্যবদ্ধ ছাত্র-জনতা।’
আসিফ আরও লেখেন ‘আমাদের ভাইয়ের রক্ত আমরা বৃথা যেতে দেবো না। এই বাংলার বুকে আর কোনো অপশক্তিকে মাথা চাড়া দিতে দেওয়া হবে না। গণঅভ্যুত্থানের ময়দান শাহবাগে অবস্থান নিয়েছে ছাত্র-জনতা। আল্লাহ শহীদ ওসমান হাদির শাহাদত কবুল করুন। আমিন।’
এএসএ/জেএইচ