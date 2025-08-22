জুরাইনে রাস্তায় অচেতন পড়ে ছিলেন বৃদ্ধ, ঢাকা মেডিকেলে মৃত্যু

জুরাইনে রাস্তায় অচেতন পড়ে ছিলেন বৃদ্ধ, ঢাকা মেডিকেলে মৃত্যু
রাজধানীর শ্যামপুর জুরাইন এলাকায় রাস্তায় অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকা এক অজ্ঞাতপরিচয়ের (৬০) বৃদ্ধের ঢাকা মেডিকেলে মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) সকাল ৬টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
শ্যামপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) দীপক কুমার পাল বলেন, শ্যামপুর জুরাইন এলাকায় রাস্তা ওপর অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিলেন ওই বৃদ্ধ। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও বলেন, তার নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। স্থানীয় লোকের মুখে জানা যায়, ওই বৃদ্ধ ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। অসুস্থতাজনিত কারণেই তার মৃত্যু হতে পারে। তবুও ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
এসআই জানান, মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। সিআইডির ক্রাইমসিনকে খবর দেওয়া হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এসএনআর/এমএস