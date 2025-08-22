আগারগাঁওয়ে র্যাবের অভিযান, চার ফার্মেসিকে জরিমানা
রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নিউরোসায়েন্স হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় অবৈধভাবে অস্থায়ী ফার্মেসি স্থাপন ও অতিরিক্ত দামে ওষুধ বিক্রির অভিযোগে চারটি দোকানকে জরিমানা করেছে র্যাব-২ এর ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালিত হয়।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) র্যাব-২ এর সহকারী পুলিশ সুপার খান আসিফ তপু এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, সম্প্রতি একটি দালালচক্র নিউরোসায়েন্স হাসপাতাল সংলগ্ন ফুটপাতে ফার্মেসি বসিয়ে রোগীদের প্রতারণা করে আসছিল। ওষুধের প্রকৃত দামের চেয়ে বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ ওঠে।
এ বিষয়ে র্যাব-২ নিশ্চিত হওয়ার পর বৃহস্পতিবার অভিযান চালায়। এ সময় একজন সেবাগ্রহীতা অভিযোগ করলে র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু হাসান চারটি ফার্মেসিকে তাৎক্ষণিক জরিমানা করেন।
এছাড়া, দোকানগুলোকে মূল সড়ক থেকে সরিয়ে নিতে মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হয়, যাতে রোগীরা নির্বিঘ্নে সেবা নিতে পারেন এবং জনশৃঙ্খলা বজায় থাকে।
রোগীদের স্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও চলবে বলেও জানিয়েছেন র্যাবের এই কর্মকর্তা।
